Erdoğan açılışı gerçekleştirdi: Müjdeyi duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Şehir hastanemiz birimleri ile gerçekten güzel İzmir'imize yakışır bir eser oldu. Laf değil, icraat... Bu dev hastanenin altyapısı itibarıyla yollarıyla alakalı tabii acaba yollarını kim yaptı, diye de sorarsınız değil mi?"

"Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazım. Büyükşehir Belediyesi yollarını yaptı mı? Hayır. Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. Yollarla alakalı 2. etabı da yine Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak."

"Dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir"

"4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli, en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bu muhteşem yatırım bizim eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir."

"İzmir'in çileleri sona erecek"

"Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmir'imizin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehrin başına getirecek ve böylece artık altyapı noktasında da İzmir'imizin çileleri sona erecek. Bundan sonra gerek merkezi yönetim olarak gerekse büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve tüm altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız."

35 bin sağlık çalışanı alınacak

"Eğitim dedik, okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için 800 bin yeni öğretmen atadık. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üzerinde seviyeye taşıdık. 310 bini doktor olmak üzere 1.5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük."

"Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Asker, polis, jandarmasıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli bölgesi haline getirdik."

"Dünyanın örnek aldığı seviyedeyiz"

"Tünelleriyle, köprüleriyle, otoyollarıyla, tren hatlarıyla, havalimanlarıyla kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımı çeşitlendirdik, güçlendirdik. İzmir-Ankara YHT'yi de etap etap hizmete alarak bu alandaki çalışmalarımızı taçlandıracağız."

"Kimsesiz çocuklardan yaşlılara engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktı. 4 milyon hane ve 6.5 milyon çocuğa ulaşan sosyal destek sistemimizle dünyanın örnek aldığı seviyeye geldik."

"Yaptığımız hizmetleri günlerce anlatsak bitmez"

"Toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatla insanımızın modern, depreme dayanıklı yuvalara kavuşmasına öncülük ettik. 222 millet bahçesiyle şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık. Atık su artırma, depolama sistemleriyle çevreye duyarlı hayat alanları oluşturduk."

"1 milyona yakın konut ve işyerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık. Ülkemize yaptığımız eser ve hizmetleri değil saatlerce günlerce anlatsak bitmez."

"Yeniden Türkiye'nin peşindeler"

"Hz. Mevlana'nın güzel ifadesiyle Kamil insan odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ülkemiz geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mahalli idareler seçimleri var. Bu seçimleri de huzur içinde hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Güç dengelerinin değiştiği, siyasi ve ekonomik krizlerin derinleştiği dönemde, Türkiye'nin güven ve istikrarı korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı oluyor."

"Bu seçimi de ülkemizi siyasi açıdan istikrarsızlığa, ekonomik bakımından çöküşe götürmenin vesilesi haline getirmek isteyenler boş durmuyor. Yalan, fitne, düzenbazlıkla milletimiz karamsarlık bataklığına itilmek isteniyor. Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmenin peşindeler. Bu senaryonun tek bir satırı dahi ülkemiz ve milletimizin hayrına değildir. Bu senaryolara tabi olup da huzur ve güven içinde yaşayan hiçbir ülke, toplum göremezsiniz."

"En büyük gücümüz milletimizin desteğidir"

"Türkiye tıpkı ecdadın, Cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız bir güç haline gelebildiği için böylesine dik bir duruş sergileyebiliyor. Bu duruşun bedeli var. İstiklalimizden emin olmanın değeri ödediğimiz bedelden çok daha fazladır. Biz tüm bu tuzakları bozarak yolumuza devam ederken hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyor, mücadelemizden taviz vermiyoruz. En iyi bizi milletimizin anladığına inanıyorum. En büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur."

"Çünkü biz bu milleti tarifsiz duygularla seviyoruz. Biz bu milleti özellikle yapacağımız hizmetlerle ibadet mertebesinde görüyor ve seviyoruz. Biz, medeniyetimizin ve tarihimizin son kalesi bu ülkeyi mutlaka dünyada hak ettiği yere yükseltmek istiyoruz."