Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni program amacına ulaştı dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar, ülkemize yönelik saldırıların dozunun artırılmasına neden oldu. İçerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumanın mücadelesini verdik.

Ekonomik, psikolojik her türlü tuzağı bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, bedeller ödedik ama hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda düşük enflasyon düşük faiz yok. Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara.

AK Parti iktidarıyla bunlar nasıl oluyor göreceksiniz. Şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Şimdi yeni bir atılımın içindeyiz. Nasıl girdiğimiz mücadelelerden alnımızın akıyla çıktıysak yine istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu var. Ana muhalefetten daha büyük engel var mı? Önümüzde tuzaklar var ama bizim azmimiz ve gücümüz bunların hepsinden fazla.

"Nokta koyuyorum, erken seçim yok"

Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle birlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Çıkmış biri hastanede sus diyorlar ya onu gösteriyor. Öyle parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Ne diyor, şu hale bak aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu iş Haziran 2023'te olacak diyor, ben de aynısını söylüyorum. Hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum.

"Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz"

Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz. Ne yaptığımızı biliyorum, niçin yaptığımızı biliyoruz, nasıl yaptığımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

"Ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir"

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir. Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Bu trenin öyle son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Yeni ekonomi programının hedefi budur. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. İlgili kurumlarımız uygulama detaylarını paylaşmaya başladı. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı bir iş yapmıyoruz. Art niyetlilerin ülkemizin üzerinden elini çekmesinin gayreti içindeyiz.

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'a tepki

Bazılarının mutlu olmadığını görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz. Ama ülkenin hayrına bir gelişme yaşandığında bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam edecek diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ilgili olmayan seviyeye yükselmesini teşvik etmektir. Şu anda BDDK yargı yolunu açtı.Siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yürürsünüz. Size arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın.

"Kazanan, ülkemizin tamamıdır"

Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan herkesi ihracata, üretime, yatırıma davet ediyorum.

Kur ve enflasyon baskısı altında vatandaşımızın kaybetmesini engellemeye kararlıyız. Asgari ücrete tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı bıraktık.

2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. Okullarımızın tamamında kütüphane kurmak için proje başlattık. 1,5 ayda 13 bin 500 kütüphane kazandırdık.

Salgının çeşitli varyantlarla daha epeyce zaman hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Biz güçlü sağlık sistemimiz saysinde bu dönemi rahat geçiriyoruz.

Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor."