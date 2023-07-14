Erdoğan: Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz." ifadelerinde bulundu.

AB temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığımız tüm AB liderleriyle etraflıca konuştuk. Kendilerinden bu konuda 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz dedik." diye konuştu.

Yunanistan ile görüşmeler

Yunanistan ile Türkiye'nin iki komşu ülke olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir seçim geçirdik. Seçimi kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular, bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri bakanları hazırlık yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelip atılması gereken adımları atacağız." diyerek sözlerini noktaladı.