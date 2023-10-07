Erdoğan: 31 Mart'ta ipi göğüsleyeceğiz

Ajans Haber, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bugün AK Parti için, davamız için müstesna bir gün. Biraz sonra Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri diyerek partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştireceğiz."

"Sandalyelerin havada uçuştuğu değil, muhabbetle gerçekleştirilen kongreler düzenledik."

"Partimizi daha da güçlendireceğiz"

"Yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi dahada güçlendireceğiz. Her kongremizden güçlenerek çıktık.Türkiye'yi yönetecek kadro, program ve vizyonunun sadece partimizde olduğu ortaya çıktı."

"Altılı Masa dediler ne oldu?"

"Altılı Masa dediler, 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler. Ne oldu? Kongrelerimizi hep kardeşlik havasında icra ettik. Sandıkta 17 zafere imza attık, durmak yok. Milli iradeye gölge düşürmedik."

"Hedefimize ulaşmakta kararlıyız"

"Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz."

"Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz."

"31 Mart'ta ipi göğüsleyeceğiz"

"85 milyonun tamamına karşı sorumluluğumuz var. Rehavete asla kapılmayacağız. Yorulsak da ülkeye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyeceğiz."

Ajans Haber, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin takip ediyor