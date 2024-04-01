Erdoğan: "31 Mart bizim için bitiş değil, dönüm noktasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından ilk mesajlarını AK Parti Genel Merkezi'nden verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden tüm Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum. Desteğiniz, kadirşinaslığınız için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma sizler gibi vefakar yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamdediyorum.

"Seçimleri demokrasimize yakışır bir olgunlukla tamamladık"

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Sizlerle birlikte tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin Mevlam yâr ve yardımcısı olsun diyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde bölücü örgütün kölelerinin baskı ve hakaretlerine şahit olduk.

"Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etti"

Ama emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle ciddi sorun çıkmadı. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığı ile ifade eder. Milletin kararının baskı, dayatma, yönlendirme ile karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi demokrasimiz için büyük kazançtır."

"Türk milleti mesajını vermiştir"

31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimiz, milli iradededir. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur, milletimiz olmuştur. Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Bugün AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

Buradan siyasi parti fark etmeksizin iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Gecenin bu saatinde sandık kurullarında görevlerini yaparak siz değerli kardeşlerime ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum.

Belki de şimdi sahura kadar evde dertleşeceksiniz, hasbıhal edeceksiniz, ondan sonra sahur, yarın okullar tatil. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize, köylerimize hayırlı olmasını diliyorum."

31 mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık, başararak geldik. Evelallah bundan sonra da başararak yola revan olacağız.

Bu yolda sizlerle inşallah bizler kazanarak yine devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu seçim sınavına da yoğun hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü özveriyle çalıştı, emek verdi.

Biz de son 2 aylık dönemde şahsım, 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz.

Teşkilatımızla birlikte son 2 ayı dolu dolu geçirdik. Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum. Genel merkezimizden, il başkanlıkları, ilçe başkanlılarına, sandık görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye tüm MHP'li kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum.

İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi partilerin genel başkanları ve mensuplarına minnettarlığımı ifade ediyorum. Rabbim herkesten, partimizin, ittifakımızın, tüm emektarlarından r azı olsun diyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz. Burada olduğu gibi."

"Sandık sonuçları bize irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor"

Görev sürelerince atalete kapılmadan temsil ettikleri şehrin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Biz de hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş şehirlerin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Millet sözünü söylemiş, kararını vermiştir.

"Özeleştirimizi cesaretle yapacağız"

YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz her yerde seçim sonuçlarını değerlendireceğiz."