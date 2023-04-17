Erdoğan: “300 milyar doları İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle anlaştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Finans ve ekonomi camiamızın kıymetli temsilcileri, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlerle finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılışla sizlerle birlikteyiz." ifadelerinde bulundu.

Deprem bölgesi hakkında da konuşan Erdoğan, "Bu yıl 6 şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz ramazanı dolu dolu değerlendirmenin gayretindeyiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden yatırım hamlelerimize hız veriyoruz. Milletimizi hayalleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz." diyek onuştu.

"Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak"

Erodğan, "Bugün, Türkiye'yi bir üst lige çıkartacak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabını açıyoruz. İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getirdik." dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız dedik karşımıza çıktılar, Ziraat ve Vakıfbank için de aynı şeyi yaptılar. Türkiye'nin finans tarihinde neler olduğunu bilmiyor. İstanbul tarihte nasıl finans merkeziyle bu görevini yeniden üstleniyor.

İstanbul Finans Merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini gerçekleştirmek için oluşturalan bir projedir. Toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemiz ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik." diye konuştu.

"Bunların kadim medeniyetlerden haberleri yok"

Erdoğan, "Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz. Büyütme üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Modeli'yle hedeflerimizi bir adım daha yukarı taşıdık. Doğu ve Batı arasında coğrafi ve ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Genç girişimcilere destek sağlayacağız"

Genç girişimcilere destek olacaklarının altını çizen Erdoğan, "Ekonomide öngörülebilirliğin ve istihdamın yükselmesine ivme kazandıracaktır. Fintech ve katılım finans alanlarında küresel üs haline geleceğini düşünüyoruz.

Katılım Finans Strateji Belgesi'yle yol haritamızı belirlemiştik. Milli fintech strateji belgesini de paylaşacağız. Genç girişimcileri destekleyeceğiz ve yalnız bırakmayacağız. 10 yıllık çetin mücadelenin her aşaması zorlukla dolu bir emeğin ürünüdür." açıklamasında bulundu.

"Aziz Milletimiz 'Bismillah' diyerek, Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır"

14 Mayıs'taki seçim hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçim sürecinin içinde bulunuyor. 27 gün sonra sandıklara gidilecek, Türkiye'nin geleceğine dair kritik karar vereceğiz.

Sadece adaylar, partiler, ittifaklar arsında değil, aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim tercih yapacağız. Milletimizin 21 yıldır olduğu gibi eser, hizmet ve yatırım siyasetinden yana olacağına inanıyoruz.

Ekonomik kalkınma yolculuğu kesintiye uğramayacaktır. 2002 öncesi Türkiye'yi bilen insanlarımız gerektiğinde bedeller ödeyerek elde ettikleri demokratik ve ekonomik kazançlarından geriye gitmeye müsaade etmeyecektir. Aziz milletimiz bismillah diyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.