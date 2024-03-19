Erdoğan, 30 binden fazla vatandaşı daha yuvalarına kavuşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu yaptık."

"Tüm kayıpları telafi edecek güce sahibiz demiştik. Bu sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yapımı tamamlanan 46 bin konut ve köy evinin kurasını çekerek anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de biraz önce başlattığımız kura ile 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz."

"Kahramanmaraş'ta 7 bin 858'i konut 445'i köy evi olmak üzere 8 bin 303, Hatay'da 3 bin 614, Adıyaman'da 5 bin 418, Gaziantep'te 4 bin 12, Diyarbakır'da 2 bin 992 konut, Malatya'da bin 700 konut, Osmaniye'de bin 596 konut, Şanlıurfa'da bin 132 konut, Elazığ'da 838 konut, Adana'da 727 konut, Kilis'te 391 konut, toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Deprem bölgesinin ve depremzedelerin yaralarının sarılması için gece gündüz çalıştık. Şehirleri yeni baştan tasarlıyoruz. Deprem bölgesini Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz."

"Ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin bizi deprem bölgesi ile ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz."

"Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları da yakından takip ediyoruz. Şehirlerimizi depreme hazırlamakta acele etmeliyiz."

"Hala dönüştürmemiz gereken pek çok bina var. Deprem maalesef bizi beklemiyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Deprem, ihmale gelmeyecek bir konudur."