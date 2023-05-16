Erdoğan, "28 Mayıs seçimleri için çalışmalara başladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayınında tarihi 14 Mayıs seçimleri sonrası son kritik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim açıklaması

"14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sandık başına giden her vatandaşımıza tercihini hangi yönde yapmış olursa olsunlar şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir, yüzde 90'a varan katılım. Tüm siyasi partilere, basın-yayım kuruluşlarına, yargı çalışanlarına ve kamu personellerini teşekkür ediyorum. Yeni dönemde seçilen milletvekillerine şimdiden başarılar diliyorum. 28 Mayıs'taki ikinci tur için tüm çalışmalarımıza hız verdik. Deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğim. Miting düşünmüyorum ama toplantı gibi bir şeyler yapabiliriz. Onlara çok büyük hakaretler ettiler. Bu çok çok çirkin. Cumartesi ve Pazar ziyarete gitmeyi, bölgeyi dolaşacağız. Onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Malum Hatay Defne'de hastane konusunda yapamazlar edemezler falan diyorlardı şu anda Devlet Hastanesi orada bitme noktasına geldi. Bu kadar kısa sürede bütün elektronik aksam oraya yerleştirildi. Orayı da belki açma durumumuz olacak."

'Kılıçdaroğlu önümüzdeki 12 gün temiz siyaset yürütmelidir'

"Bekledikleri oyları alamadıkları için buralara bir daha 'destek yok' gibi ifadeler. Biz kampanyamızı kardeşlik üzerine kurduk. Yalan söylemedik, hayal satmadık. Yapamayacağımız işleri yaparız demedik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra hepsini tek tek gerçekleştireceğiz. Seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil meydanlarda kazanılacağını göstermiş oldu. Muhalefetin artık rakiplerini baskıyla sindirerek, terör örgütünün uzantılarıyla iş birliği yaparak seçimi kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Bu millet terör örgütüne oy vermiyor. Bu millet kendisine hizmet edene oy veriyor. Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini temenni ediyoruz."

Depremzedelere hakaret konusu

"Devletin kurumlarını yıpratmayı halen sürdürüyorlar. Devletin kurumları görevini bilir. Bu jakobenler, kifayetsizler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne cevabı verirse versin yeterli olmayacaktır. Benim için Defne'de ölen ve yaralanan insanlar önemli. Devletsem oraya yapılacak hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Bana oy çıkmasaydı oraya hizmet yapmayacağım böyle bir şey düşünülebilir mi? Van Depremi'ni hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız yer değil. Ama Van Depremi'nde daha ikinci akşam orada oldum. Büyükşehir muhalif belediye başkanına ait. Sular kesildi adam müdahale etmiyor. Hemen talimat verdim su için. Burada bize oy çıkmıyor falan demedik. Şu anda bile biz Van'da yine maalesef ikinci parti konumundayız. Ama bu demek değil ki ben Van'ı ihmal edebilirim. Batı'da neyse ben, Doğu'da, Güneydoğu'da da aynı hizmeti vermek zorundayım. 780.000 km2'nin tamamına hizmet vermekle mükellefiz."

"Vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven istikrara oy verecektir"

"Bir defa bunu ben önce yerelden başlayayım. Bakın şimdi İstanbul'da belediye başkanlığı malum CHP'de. Ama meclis kahir ekseriyetle bizde. Ankara'da durum yine aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Burada bir şeyi örneklemek istiyorum. Sağlıklı bir yönetim isterseniz gerek yürütme gerek yasama bu uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa burada tabii ki sıkıntılar olacağı bir gerçektir. Yasama ve yürütmenin uyumlu olması ülkenin geleceği açısından önemlidir. Burada iki kelime çok çok önemli. İstikrar ve güven. İstikrar ve güven için yürütme ve yasamanın eş güdüm içinde olması da çok önemli. Geride bıraktığımız son 5 yılda biz bunu gösterdik. Geçmiş dönemleri düşünün. 3 ayda, 5 ayda bir seçimler. Vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven ve istikrara oy verecektir. Ben buna inanıyorum."

'Tüm vatandaşlardan bir isteğim var'

"Cumhur İttifakı 322 ile parlamentoda olduğu sürece erken seçim olmaz. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır ve o 29 Mayıs'a da bir sinyal olacaktır. Çok alacağımıza inanıyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Ama özellikle İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız yoğunluklu şehri ziyaretlerle hatta ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirler var ya dernekler var. Bu hemşeri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız, esnaf odalarıyla yapacağımız buluşmalarla bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. Birinci turda olduğu gibi yine milletimizin sandıklara koşacağını inanıyorum. Milletimden özellikle şunu rica edeceğim. Mesela Karadeniz, çaya, fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki ne olur bunu erteleyin. 28 Mayıs'ta oyunuzu kullanın ve öyle seyahatlere gidin."

'Partimde maalesef bir düşüş söz konusu'

"Partimde maalesef bir düşüş söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra nerede ne tür eksiklerimiz olduğu, bu eksiklerimizi gidermek üzere inşallah önümüzdeki yerel seçimlere hazırlığımızı yapmaya başlamamız lazım. Gerekli hazırlıkları yapacağız."

'Ücretsiz otobüs, traktör, süt dediler vermediler'

"Ücretsiz otobüs dediler olmadı, traktör dediler verilmedi, süt dediler verilmedi. Verdikleri hiçbir sözü bunlar tutmadılar. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunlar Türkiye'nin özetinin özeti. Biz hangi sözleri verdiysek tuttuk. Ben bunlara deprem turisti diyorum. Bunlar şimdi deprem yerlerine turist gibi gittiler. Herhangi bir şey yok, destek yok. Bende aynı yerlere gittim. Antalya yangınında. Bir amca dedi ki, 'benim bir traktörüm vardı o yandı benim halim ne olacak' ve ben kendisine dedim ki, 'Amca ben sana bu hafta traktörünü göndereceğim'. Aynı şekilde bir vatandaş CHP'li. 'Evim yandı ne yapacağım' dedi. Ben de süratle evleriniz yapılacak. Sonra anahtar teslimine gittik kulağıma eğilip, 'Ben sizin yapacağınıza inanmıyordum' diyerek ben 'CHP'liyim' dedi. Biz anında dedik ki köy evlerini süratle yapıp size teslim edeceğiz. Yaptık. Köy evlerini Devlet Bey ile beraber gidip teslim ettik. Devlet Bey bir nükte yaptı. Dedi ki, 'bunlar nasıl köy evleri ki yanlarında ineği de var.' Sütünü, peynirini oradan temin ediyorlar."

'Yaparsa reis yapar' sözleri 'bunları duyup mutlu oluyorum'

"Bunları duyup mutlu oluyorum. Vatandaş bunu teyit ettiğine göre demek ki yapmışız. Daha da yapacağız. Defne Hastanesi bunun örneğidir. 3 ayda yapacağız dedik. Hemen çıktı birisi dedi ki 'Neye göre yapıyorsun?' Ya adam zavallı. Bunlar inşaat mühendisi ya da müteahhit değil ki. Anlamaz bunlar işten. Biz Atatürk Havalimanında 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesini yaptık kovid döneminde."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yurt dışı seçmen ve gençlere yönelik açıklama

"Her şeyden önce bir defa yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Bize oy versin veya vermesin yurt dışındaki tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onların ne çileler çektiğini biliyorum. Bazı yerlerde engellenmeye çalıştılar. Özellikle gurbetçilerimiz Türkiye'de 21 yıl içinde yaşanan değişimleri çok güzel anlıyor. Bizde yurt dışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Emeklilikten, mavi karta birçok konuda yanlarında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Tabii yurt dışındaki vatandaşlarımızda bütün bunları görerek inanarak büyük bir katılımla 28 Mayıs'ta sandığa gideceklerdir. Gençlerimize gelince. İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerimizin çok büyük payı var. 6 milyon genç var. Gençlerimizin teveccühü bizden Cumhur İttifakı'ndan oldu. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve seçme, seçilmeyi 18 yaşa indirmekle gençlerimizi motive etmiş ve onların önünü açmış bir siyasetçiyim. Şu andaki siyasette benim gibi kalkıp ta gençlik kollarından gelen bir siyasetçi yok. Şu anda benim İzmir 2. Bölge'de liste başı olan Eyüp Kardeşimiz Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı. Onu İzmir'de liste başı yaptık. Gayreti var, koşturuyor. Bunun karşılığını bulması lazım. Gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu da farklı kılacağız. Kılıçdaroğlu tabi böyle bir adım atmadı. Atamadı. Bir defa gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz."

"Yalan söylemeden duramıyorlar"

"Bütün bunlar klasik CHP ve Bay bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Sabah yalan akşam yalan. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası 'öndeyiz, kazandık' açıklaması yaptılar. Kendi seçmenlerini kandırmaktan yüzleri kızarmıyor. Bunlar kendi çapsızlıklarını beceriksizlerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta tekrardan verecektir."

'En yaşlı olarak devlet bey geçici olarak başkan olacak'

"Meclis Başkanlığı için aklımda hafıza kayıtları olanlar bende kalsın ki arada biliyorsun geçici olarak bir meclis başkanı gelecek. Şu anda en yaşlı isim olarak Devlet Bahçeli Bey ile geçirmiş olacağız."

Erdoğan'dan ittifak açıklaması

"Bizim ittifakımız pazarlığa göre değil ilke şekline göre ilerlemektedir."

"Sahte anket pazarı kuruldu

"Şu bir gerçek. Bütün anketler iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Şimdi ikinci ve nihai anketi 28 Mayıs'ta milletim yapacak. Milletimin yapacağı bu anketle de üzerinde tartışılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır. Maalesef bu 11 ildeki deprem aslında bu anket vs. bu işleri alt üst etmiştir. Bu anketçilerde o pazardan nasibini almak için her şeyi yaptılar. Ben meydanlara inanıyorum dedim. En iyi anketi millet sandıkta yapacaktır demiştim. CHP anketlerin partisi, biz ise sandığın partisi olmuşuzdur. Biz hakikatin, CHP ise yalanın yancısı olmuştur."

"Bizim en büyük müjdemiz Türkiye Yüzyılıdır"

"Yüzyıl diye ifade ettik ama yüzyılla beraber de tabi benim vatandaşıma en büyük müjdem her zaman söylediğim gibi büyük Türkiye Yüzyılı bizim en büyük müjdemiz. Bütünüyle de özellikle şu beyannamemizi hayata geçirmek. Bizim için en önemli adım bu olacak. Bizim Türkiye Yüzyılını 85 milyon hep beraber inşa etmek var. Tüm vatandaşlarımızın bu vizyona katkı ve desteğini bekliyorum."

"O genç 'buyurun' dedi, ben de 'sıra sizde' dedim. Bunlara bakarsan öyle şeyler var ki. Torunum yanımda ben torunumun yanağını okşuyorum hemen malum gazetelerden birisi 'çocuğun yanağına vurdu' diyor. Torunum, torunum! Öğrenince benim torunum olduğunu verdikleri başlık şu 'Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı'. Onun için biz bu yasayı çıkarttık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turun manşetini belirledi: Büyük Türkiye için herkes sandığa

"Her şeyden önce bir defa tüm seçmenlerin sandıklara birinci turda olduğu gibi gitmesi en büyük tavsiyemdir. Atılabilecek başlıkta onların sandıkları bu şekilde önemsemesiyle 'Büyük Türkiye Zaferi için herkes sandığa' Milletimin 28 Mayıs'ta sandıkları ihmal etmemesini istiyorum."