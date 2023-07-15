Erdoğan: 15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde yine tek yüreğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz."

"İstikbal mücadelemizin şanlı sayfalarının birini daha selamladığımı bu anlamlı günde okudukları dualar ve hatmi şerifler ile şehitlerimizi yad eden herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Kimin nerede durduğunu not ettik"

"O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik."

"Daha 15-16 yaşlarındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, onların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmuyoruz, unutmayacağız."

"15 Temmuz'u biliyorsunuz Milli Birlik ve Beraberlik günü olarak ilan ettik. Çeşitli programlarla bugünü tariihimizdeki yerine uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u anıyoruz, şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutmuyoruz, unutmayacağız."

"15 Temmuz, yüce gönüllerin direnişidir"

"Bu, çoluk çocuğunu rızkını, tarlasını bir yıllık hasadını, kamyonunun traktörünün lastiğini yakıp darbecilere durdurmaya çalışanların direnişidir.

Bu, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir."

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