Erden Timur'dan depremle ilgili açıklamalar! "Böyle bir afet yok"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, deprem bölgesindeki izlenimlerinden bahsetti.

Erden Timur, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Deprem Özel" programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamada, "Biz alana inmeden depoyu tutup yardım toplama işlerine başlıyoruz. Şehre gittiğimizde bir umutla sağlam bir yer bulmaya çalıştık. Sağlam kalan çok az yer vardı. Böyle bir afet yok" ifadelerinde bulundu.

"Ulaşma ihtimali yok"

Her şirketin çalışanlarına arama-kurtarma eğitimi vermesi gerektiğini söyleyen Timur, "Kocaman bir fuar alanını depo olarak tuttuk. 6 saatte Antakya'yı geçebildik. Ayakta kalan binaları sayabiliyordum. Geçmişteki depremlerle kıyaslanamaz bir boyut. Ciddi bir çaresizlik oluyor. Hatay'da ilk gün çok az insan vardı. Yüzlerce araçla dağıtım yapıyorsunuz ama ulaşma ihtimaliniz çok zor. Her şirketin arama-kurtarma eğitimleri vermesi lazım." açıklamasını yaptı.

"Antakya diye bir yer kalmamış"

Erden Timur, "Bir noktadan sonra yardımı koordine etmek çok zorlaşıyor. Normalde yerelle birlikte onu koordine ediyoruz ama yerel yok. Hatay'da kimse yok. En çok yardım Hatay'daydı. Toplumun duyarlılığı inanılmaz. Depremde açık ara en kötü durumda olan yer Hatay'dı. Antakya diye bir yer kalmamış." diye konuştu.

Ayrıca, "Mümkün olduğu kadar seyyar tuvalet gerekiyor. Şiddetli deprem birçok altyapıyı da yok etmiş durumda. En önemli şey barınma. Salgın hastalık bir risktir. Onu önleyip ondan sonra diğer şeyleri konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.