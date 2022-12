Erden Timur: Federasyondan açıklama bekliyoruz

Timur, dün yapılan maçta Sivasspor'un attığı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edilen gol ve kamuoyunda pozisyonla ilgili tartışmaların ardından Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini ileri süren Timur, "Belki de Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip çıkıp konuşuyor. Sabırla, usanmadan adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Herkes için istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi yine federasyonumuzdan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyoruz." diye konuştu.

Tüm maçlardaki pozisyonları inceletip GSTV'de yayınlatmak istediklerini aktaran Erden Timur, bu programın yapılabilmesi için yayıncı kuruluşla görüşmelerinde sona yaklaştıklarını aktardı.

Görüşmelerin sonlanmasının ardından programın hayata geçirileceğini ve tüm tartışmalı pozisyonların inceleneceğini dile getiren Timur, "Bu maçtaki malum pozisyon da incelenecek. Biz de dün Mecnun başkanın (Otyakmaz) yaptığı gibi TFF'ye çağrıda bulunuyoruz. Sadece bu pozisyon için değil bugüne kadarki tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklansın. Her şey açıklığa kavuşmuş olsun. Bu golün neden iptal edildiğiyle ilgili biz de açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erden Timur, kendi futbolcularının gol öncesinde topun taca çıktığı için serbest vuruş kararının hatalı olduğunu iddia ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Israrla, samimiyetle, adalet arayışımızın altını çize çize detaylandırarak bu gayrete devam edeceğiz. Uzun ve zor bir yol olduğunu, gerçekten adalet istediğimize inandırmanın da zor olduğunu biliyoruz ama bunu herkes görecek. İyilik sonunda kazanıyor. İyiliğin bir zamana ihtiyacı var. Doğru görüş ve niyet sonunda kazanıyor. Futbolcularımızın da iddiası taca çıktıktan sonra Sergio'nun müdahalede bulunduğu. Pozisyonun serbest vuruş değil taç olması gerektiği iddiası var. Ne olursa olsun o golün neden iptal edildiğinin açıklanmasını istiyoruz. Sadece bu pozisyon değil tüm pozisyonlarla ilgili VAR kayıtları açıklansın. Şeffaflığın hiç kimseye zararı olmaz. Zaten adalet isteyen insanlar şeffaf olmasını ister. Şeffaf olsun ki hiç kimseye farklı bir muamele yapılamasın, her şey net açığa çıksın, insani hatalar kulüpler ve bizler tarafından kötüye yorulmasın. Bakalım ki sandığımız gibi bir şey yok, insani bir hata var. Bunları görelim."

"Nelsson'a da yapılan bir penaltı hadisesinin de açıklanmasını istiyoruz"

Sarı-kırmızılı yönetici, Sivasspor mücadelesinde penaltılarının verilmediğini savundu.

Karşılaşmada Victor Nelsson'a ceza sahasında yapılan müdahalenin faul olduğunu ileri süren Timur, "Maçın 49. dakikasındaki bir pozisyonla ilgili çok büyük bir hata olduğunu varsayalım. Lehimize bir hata olmuşsa açıklanmasını istiyoruz. Sadece onun değil Nelsson'a da yapılan bir penaltı hadisesi var. Onun da açıklanmasını istiyoruz. Ya da 49. dakikada olan bir pozisyonun, maçın bitişine uzatmalarla 54 dakika varken herhangi bir oyuncu eksilmesi söz konusu olsa insanlar haklı olabilirdi. O dakikadan sonra 10 kişi oynamanın skora etkisi fazla olur. Maç 1-1'e geldi, sonra yeniden öne geçtik. Maçın skorunun buna bağlanacak tarzda açıklama yapılması, 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hatadan 100 katı kadar fazla konuşulması, medyanın bu konuyu bu kadar köpürtmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor." şeklinde görüş belirtti.

"Bir anda açıklanamayan hatalar ortaya çıktı"

Timur, son dönemdeki hataların gelecekteki başka hatalara zemin hazırlayıp hazırlamadığının şüphesini duyduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Bu kadar kıyamet koparılması, açıklamalar ve basın toplantılarının yapılması ne kadar kararlı bir şekilde şampiyonluk yarışında olduğumuzu, bir gün söylediğimiz gibi her zerreye ne kadar dokunduğumuzun bir göstergesi. Bu sesi yükselten, bu çığrışı yapan herkes de demek ki bizim her zerreye nasıl dokunduğumuzu görüyor. Bundan dolayı adalet yolculuğunda doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bir anda açıklanamayan hatalar ortaya çıktı. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yarın farklı hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor bilemiyorum. 'Bilemiyorum.' derken şüphe duyduğumuzu ifade ediyorum. İyisiyle kötüsüyle bir lig gidiyor. Biz, kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu sene rekabetçi bir lig oluyor, takımlar puan puana yürüyor. Biz kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz."

Erden Timur, tüm kulüpleri Türk futbolu için adalet talebinde bulunmaya davet ederek, "Herkes mağlup olduğunda veya berabere kaldığında değil galip geldiğinde de çıkıp konuşsun. Mecnun başkanımızın açıklama istediği gibi diğer kulüpler de kendi lehine veya aleyhine pozisyonlarda da açıklama istesin. Herkes birbirinin hakkını savunma konusunda el birliği ile çalışsın. Bundan sonra bunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini dile getiren Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimsenin sadece kendisi için arayışları gündeme getirmemesi gerek. Biz bu yolda ne olursa olsun, ayağımız neye takılırsa takılsın, insanlar ne kadar samimi arayışımızı manipüle etmeye çalışırsa çalışsın kararlılıkla devam edeceğiz. Galatasaraylılık her zaman için kendini düşünmeden Türk sporunu ve toplumunu düşünerek hareket etmeyi gerektirir. Ne olursa olsun lehinize olan bir şey varsa da çıkıp açıklama isteyelim. Bir gün herkes bu arayışın değerini anlayacak. Her zaman iyi niyet, doğruluk ve düzgün kalple istenen şeyler sonuca varır. Bu uzun, zor, çok meşakkatli ve yalnız bir yol. Kendi taraftarımızdan bile tepkiyi göze alarak her şeyi konuşmaya gayret ediyoruz. Herkesi de buna davet ediyoruz. Bizim adalet arayışımızı sorgulayan herkesin de neden adalet aramadığını biz sorgulayacağız."

"Şampiyonluk yarışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok." diyen Timur, "Hiçbir hataya ihtiyacımız yok. Bunu da istemiyoruz. Sonuna kadar arayışı sürdüreceğiz. Vicdanını dinleyen herkesin de bu arayışa sahip çıkmasını istiyoruz. Federasyonumuzun da bu arayışa destek vereceğinden eminiz. İçeride başka bir şeylerin mi yapıldığının, son 2 maçtır farklı bir senaryo mu oluşturulduğunun da araştırılıp değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

Fenerbahçe derbisi

Erden Timur, Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak'ta yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Ligin 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından aleyhlerine hata yapıldığı gerekçesiyle sert açıklamalar yaptıklarını hatırlatan Timur, "Doğru, özenle muradımızı anlatmaya çaba gösteriyoruz. Canımız yandığı için bir şeyler konuştuk. Bugün de, 'Keyfin yerinde tabi böyle konuşursun.' denilebilir. Keyfimiz yerinde çok şükür ama dünden beri koparılan kıyamet bizim de aleyhimize. Biz de burada bu kıyametle ilgili birçok şey diyebilirdik. Doğru bir şekilde meramımızı anlatmaya çabalıyoruz. Herkesin de böyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman en önemli derbidir ve çok keyifli ve güzel maçlardır. Yine öyle bir maç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kadıköy'e gidecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Davet edilirsem giderim." diyen Timur, "Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Gerginliği artırmamak da gerekiyor. Hepimizin belli sorumlulukları var. Biz de o sorumluluğa aykırı davrandığımızda 'Yanlış yaptık.' diyerek söylüyoruz. Her zaman itidalli olmak gerekiyor. İnsan gerçekten bir değer savunuyorsa sonuna kadar yılmadan savunur. Biz de bir değeri, adaleti savunuyoruz. Hangi maç olursa olsun bu şekilde devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Erden Timur, "Önce Beşiktaş, sonra Galatasaray'ın lehine hata yapılmış algısı oluşturuldu. Üçüncü hatanın Fenerbahçe'ye denk geleceğini, bunun da derbi olabileceğiyle ilgili bir endişeniz var mı?" şeklindeki soru üzerine, "Böyle bir şey planlanması bir olasılıktır. Böyle olduğunu düşünmek istemeyiz. Benim dikkati çekmek istediğim husus, açıklanamayan şeylerin üst üste gelip iki takımın lehine gibi gösterilmesi. Bu adi hata statüsünde olabilir veya şu an düşünmediğimiz bambaşka senaryo olabilir. Bu kadar devletler arası strateji gibi yönetilen bir şey olduğunu düşünmek istemeyiz." diye konuştu.