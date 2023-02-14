Erden Timur, Di Maria ile yemekte buluştu!

Sarı kırmızılılarda gündeme son olarak gelen isimlerden birisi de Arjantinli yıldız Di Maria olmuştu. Yıldız isim ile Erden Timur'un yaptığı görüşmenin detayları ise ortaya çıktı.

Timur büyük hedeflerinden biri olan Juventuslu yıldızla Torino'da bir restoranda buluştu. 34 yaşındaki kanat oyuncusunun ailesinin de yer aldığı yemek samimi bir havada geçti.

Galatasaray'a sıcak bakıyor

Arjantinli yıldız ve eşi, Timur'un sıcak tavrından ve özellikle de küçük kızlarıyla kurduğu iletişimden çok etkilendi.

Transfer konusu fazla konuşulmadı ancak Di Maria, Galatasaray'a sıcak baktığının işaretini verdi.

Erden Timur dönüşte başkan Dursun Özbek'e bilgi verirken "Bu iş olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.