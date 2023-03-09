Erden Timur açıkladı! Rüya proje gerçek oluyor

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Emlak Konut'tan Florya arazisinin 40 dönümlük yerini 1 milyar 170 milyona aldı. Sarı kırmızılılar böylece 60 dönümlük arazinin sahibi oldu.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray, Florya'da yapacağı proje ile 10 milyar liralık gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Mecidiyeköy'deki GS Leo Residences’ın %70'i olan 134 dairenin satışından yaklaşık 1.2 milyar liralık gelir elde etmişti. Sarı kırmızılılar, Florya'daki arsa için bu geliri teminat gösterdi.

Erden Timur, Galatasaray'da kurdukları sistemi ve yapacakları işleri anlattı.

Timur, "Bugüne kadar bu kadar planlanmış, sürdürülebilir bir sistem, model yapılmadı. Mecidiyeköy otel olarak yapılmıştı, sonra ofise çevirilecekti, onu konut projesine çevirdik. Konut projesini Burak Başkan zamanında projelendirip iletmiştim. Dursun Başkan zaten gayrimenkuller konusunda her şeyi çok hızlı, öncü şekilde yapar.

O zamanında hızlıca satıldı. Oradan gelen para, Florya arsasının satın alınan 40 dönümün yani 1 milyar 100 milyonluk kredinin ödenmesi için blokede tutuluyor, hem para hem evraklar." şeklinde konuştu.

Timur, "Seçimden önce söylemiştik blokeli bir sistem olacak, 4 kademeli bir denetim modeli olacak. Mecidiyeköy'de zaten maliyet çok az, gelir var. Biz Florya arsasının finansmanını bankalardan sağladık, zaten bunun bir kısmı bloke hesapta toplanmış durumda. Emlak Konut'a ödendi." ifadelerinde bulundu.

Tesislere başlandı

Erden Timur, "Kemerburgaz'ın inşaatına başlandı, yakında temel atılacak. Aslında deprem olmasaydı şubat ayının ikinci haftası temel atılacaktı. Kemerburgaz'a artık kaynakların doğrultusunda eylül aylarında taşınacağız. İlk etabı yapılıyor daha sonra ikinci etabı yapılacak. Florya'da rutsat almamıza bağlı olarak haziran ya da temmuz ayında başlanacak. Florya'yı da kısım kısım, etap etap yapacağımız için orada uluslararası markalarla çalışacağız."

"Florya'nın tüm gelirleri Galatasaray'a kalacak. Hasılat karşılığı ya da kat karşılığı bir anlaşma olmayacak. Gelirin, karın tamamı Galatasaray'a kalacak. Yönetimi biz yapacağız. İnşaatı ihale sistemiyle birileri yapacak, biz yapmayacağız (Nef). Bu kaynakların hepsi bloke hesaplarda olacak ve fon oluşturulacak. Hiçbir yönetim o fonu, ana parayı harcayamayacak, sadece o fonun getirisini harcayacak. O fonun sadece getirisinin tamamı harcansa bile yine sürdürülebilirlik anlamında bir eksiklik olur. Onlar ayrı ayrı olacak."

"Bir altyapı fonu olacak, altyapı fonunun getirisi altyapıya harcanacak. Yeni varlık kazandırma fonu olacak, onun getirisi ile Galatasaray yeni varlıklar alacak. Galatasaray Future diye daha teknoloji anlamında yatırımlar yapacak küçük bir fon olacak. Amatör branşlar için fon olacak. Onlar dışındaki kısmı yönetim getirisini harcayabilecek. Bu da hiç olmayan bir model. Genel kuruldan da bu şekilde geçirdik. İnşallah sürdürülebilir bir çözüm olacak." diyerek sözlerini noktaladı.