Erdem: “Saldırıyı gerçekleştirenler hesap vermeli”

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin halkının yaşadığı acıların görmezden gelinmeye devam edilmesi halinde, bölgede daha çok can kaybı ve acının yaşanacağını söyledi.

Batı'nın bölgedeki olayları çarpıtarak aktardığına işaret eden Erdem, meselenin tarafsız şekilde ele alınarak çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti. Erdem, "Kudüs'te huzur yoksa, dünyada da olmayacaktır." diye konuştu.

AK Parti'li Erdem, masum çocukları, yaşlıları ve kadınları katleden her türlü saldırıyı nefretle kınadıklarını dile getirerek, "Filistin'deki hastane saldırısını gerçekleştiren ve emri verenler, uluslararası adalet önünde hesap vermelidir. Biz de bunun takipçisi olacağız." dedi.

Filistin'de yaşanan acılar konusunda insan hakları savunucularının sus pus olduklarını söyleyen Erdem, "İsrail devletini aklıselime davet ederken, uluslararası hukuka uymasını ve Filistin halkına yönelik soykırımdan vazgeçmesini istiyoruz. Biz, Filistin halkının yanındayız. Filistinliler, bir gün mutlaka topraklarına kavuşacaktır. Zulümle abat olunmaz." ifadesini kullandı.

İsmail Erdem, "haçlı ittifakı" olarak nitelendirdiği Batılı devletlerin, İsrail'in yanında yer aldıklarını da belirterek, "Batı alemi, kirli ellerinizi Orta Doğu'dan çekin, yoksa tarih sizi affetmeyecektir. Özgür Filistin, dünya barışının temeli olacaktır. İsrail bir terör devletidir. İsrail devlet yönetimi savaş suçu işliyor, soykırım yapıyor. Bu vahşet durdurulmalıdır." sözlerini sarf etti.