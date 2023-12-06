Erdem: “Ateş, benzin dökenleri de yakacak”

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "Zaman geldiğinde Filistin'de yanan ateş, bugün yangına benzin dökenleri de yakacak." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının üzerinden 60 gün geçtiğini; İsrail'in orantısız güç kullanarak yaklaşık 17 bin Filistinliyi şehit ettiğini söyledi.

İsrail'in terör devleti olduğunu; sözde medeni ve uygar Batı'nın desteğiyle acımasızca sivilleri katletmeye devam ettiğini belirten Erdem, insan hakları ve hukukun yok sayıldığını dile getirdi. İsrail'in, açık cezaevi niteliğinde olan Gazze'de camileri, hastaneleri, okulları, sivil yerleşim yerlerini ve tüm kamu binalarını yerle bir ettiğini anlatan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık dışı bu vahşet tüm Filistinliler öldürüldükten sonra mı son bulacak? Siyonistler, Hristiyan dünyasını esir almış durumda. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler İsrail'e destek vermek dışında maalesef hiçbir şey yapmadılar. Ama zaman geldiğinde Filistin'de yanan ateş, bugün yangına benzin dökenleri de yakacak. Ey İsrail sen işgalcisin, terör devletisin, soykırımcısın, bebek katilisin. Elbette ektiğiniz kanlı tohumlar bir gün karşınıza çıkacak, bedelini çok ağır ödeyeceksiniz."

Erdem, Filistin halkının onurlu bir duruşla 75 yıldır siyonistlere karşı mücadele verdiğini ve şanlı bir direniş sergilediklerini vurgulayarak, zamanın en gelişmiş silahlarına karşı iman gücünün galip geleceğine inandığını kaydetti.