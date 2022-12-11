Birçok tiyatro oyununda rol alan Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Okan Bayülgen, Berna Laçin, Nejat İşler gibi isimler duyurdu.

Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, Uğurlu'nın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu; "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?"