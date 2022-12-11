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Erdal Uğurlu hayatını kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf olarak görev yapan Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Okan Bayülgen, Twitter üzerinden Uğurlu için paylaşımda bulundu.

Birçok tiyatro oyununda rol alan  Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Okan Bayülgen, Berna Laçin, Nejat İşler gibi isimler duyurdu.

Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, Uğurlu'nın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu; "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" 

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