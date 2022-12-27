Erdal Sarızeybek istifa etti
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi emekli albay Erdal Sarızeybek partiden istifa etti.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi emekli albay Erdal Sarızeybek partiden istifa etti.
Zeybek istifasını twitter hesabından şöyle duyurdu:
17 yıldır, alnı açık başı dik, huzurunuzdayım.. Onca mücadele, çaba, onca cefa onca feda.. Meselenin hala koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; ‘Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği’ni düşürdü.’
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