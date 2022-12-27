Erdal Sarızeybek istifa etti

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi emekli albay Erdal Sarızeybek partiden istifa etti.

Zeybek istifasını twitter hesabından şöyle duyurdu:

17 yıldır, alnı açık başı dik, huzurunuzdayım.. Onca mücadele, çaba, onca cefa onca feda.. Meselenin hala koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; ‘Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği’ni düşürdü.’