Ercan Kesal, kolejlilerle kitap fuarında buluştu

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Kitap Fuarı’nda toplam 42 yazar, onlarca yayınevi ve binlerce kitap öğrencilerle buluştu.

Kitap fuarında gerek yayınevlerinin açtıkları kitap stantları gerekse yazar söyleşileri TED Ankara Koleji öğrencileri tarafından iki gün boyunca ilgiyle takip edildi. Fuara öğrencilerin ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenci velileri ve okul çalışanları da yoğun ilgi gösterdi.

Kitap fuarının açılışında; yazar, oyuncu ve senarist Ercan Kesal bir söyleşi gerçekleştirdi. Ata Sahne’de gerçekleştirilen söyleşide Ercan Kesal, Avanos kasabasında geçen çocukluğu ve ilk gençliğinden itibaren kelimeler, kitaplar ve kütüphanelerle olan serüvenini etkili bir anlatımla dinleyicilere aktardı.

Kusturica’nın hediye ettiği kitap

Babasının kendisine aldığı ilk kitap olan Ivo Andrić’in ‘Drina Köprüsü’ kitabını asla unutamayacağını belirten Kesal, yıllar sonra dünyaca ünlü yönetmen Emir Kusturica’nın da aynı kitabın İngilizce baskısını kendisine hediye ettiğini ve şu an iki kitabın yan yana kütüphanesinde bulunduğunu söyledi.

Usta oyuncu, gerek hekimlik yaptığı dönemdeki anılarını gerekse oyunculuk kariyeri boyunca yaşadıklarını, Victor Hugo, Anton Çehov, Ernst Hemingway, Fyodor Dostoyevski gibi dünyaca ünlü yazarların kitaplarından yaptığı alıntılarla zenginleştirerek katılımcılarla paylaştı.

Öğrenciler imza kuyruğunda

Söyleşinin son bölümünde öğrencilerin tüm sorularını yanıtlayan Kesal’a etkinliğin sonunda TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yöneticileri tarafından günün anısına özel bir çerçevede Atatürk’ün nüfus kağıdı örneği takdim edildi. Ünlü yazar daha sonra öğrenciler için kitaplarını imzaladı ve onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Ercan Kesal, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada; “Böylesine köklü bir kurumda ve merkezinde kitabın olduğu bir etkinlikte yer almaktan çok mutluyum. Kitap fuarları yazarlarla okurları buluşturmak için çok ideal etkinliklerdir. Kitaplar tanımadığımız insanlara yazdığımız mektuplar gibidir, bugün o mektubun sahipleri ile buluşabileceğimi biliyordum. Gençler beni dikkatle dinlediler ve çok güzel sorular sordular. Belli ki çok iyi öğretmenlerin elindeler ve çok iyi bir gelecek bekliyor onları. Yolları açık olsun. Daha sonraki kitap fuarlarında buluşmak üzere” diye konuştu.