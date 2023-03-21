Erbakan'ın adaylık başvurusu reddedildi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Fatih Erbakan'ın adaylığı konusunda eksik evrak tespit etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00’ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.