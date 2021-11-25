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EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada fiyatların serbest piyasa koşullarına göre belirlendiği ve müdahalenin söz konusu olmadığı bildirildi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) bir açıklama geldi.

Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerinin serbest piyasa koşullarına göre belirlendiği belirtilen açıklamada, "Kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır" denildi.

ÖTV'nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve döviz kurundaki hareketlerin doğrudan fiyatlara yansıdığı belirtildi.

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