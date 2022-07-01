EPDK'dan 4 yıl geçerli olacak "doğal gaz" kararı

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında üçüncü tarife uygulama dönemi olan 2022-2026 yılları için reel makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 13,25, düzeltilmiş makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 12,427 olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, Elektrik Üretim AŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat fiyatı 31,8592 kuruş oldu.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise bu tutar kilovatsaat başına 256 kuruş olarak uygulanacak.

Öte yandan, EPDK'nin 1 Temmuz elektrik tarife tablolarına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak elektrik tarifelerinde değişikliğe gidilmedi.