Enver Yıldırım’dan tarihi başarı!

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Ay yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Bakan tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazanarak, ülkemize büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren milli sporcumuz Enver Yıldırım'ı gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza Paris 2024 sürecinde başarılar diliyorum."