Enver Aysever Halk TV'den kovuldu

CHP'nin yayın organı Halk TV'de 'Ayrıntılar' programının sunuculuğunu yapan Enver Aysever, dün Halk TV'den kovuldu. Halk TV'de yaptığı programda hükümeti eleştirmek için her türlü provokasyona imza atan Aysever, bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aysever, dün yaptığı paylaşımda "Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"CHP'den bir kişi aradı"

Aysever, bugün ise sosyal medyadan çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Halk TV'den kovulması sonrası kendisini birçok insanın aradığını söyleyen Aysever, CHP'nin adeta kendisini sattığını belirtti. Aysever yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana arayan, soran herkese teşekkür ederim. Meslekten arayanlara özellikle teşekkür ederim. @halktvcomtr içinden arayan ekran yüzü iki genç arkadaşa da teşekkür ederim. İşin matrak yanı @herkesicinCHP’den sadece bir kişi aradı" ifadelerini kullandı.