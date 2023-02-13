Enner Valencia'ya Premier Lig'den talip!

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Enner Valencia'ya Ada'dan bir talip çıktı.

Mirror'da yer alan habere göre, Aston Villa'nın, Ekvadorlu golcü ile ilgilendiği ifade edildi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin, Valencia'yı beğendiği ve 33 yaşındaki futbolcuyu bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda bittiği, Aston Villa'nın bu nedenle şu anda Valencia ile bir ön anlaşma yapmayı planladığı öne sürüldü.

Villa'nın, Valencia'ya bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık bir kontrat teklifi sunduğu kaydedildi.

Bu sezon 23 gol attı

Ekvadorlu golcü, futbol kariyerinde daha önce İngiltere'de West Ham United ve Everton formaları giymişti.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maça çıkan Enner Valencia, 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.