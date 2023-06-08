Enner Valencia'nın yeni takımını açıkladılar!

Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Enner Valencia, Internacional ile el sıkıştı.

33 yaşındaki Enner Valencia, Fenerbahçe ile 11 Haziran'da son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya'ya gidecek.



Enner Valencia, gelecek hafta içi kendisini 'uzun süreli' şekilde Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.



Fenerbahçe'den 3 yıl istedi



33 yaşındaki Valencia, Fenerbahçe'den 3 yıllık ve 2,5 milyon Euro’nun üzerinde kontrat istemiş ancak Fenerbahçe, 2+1 yıllık kontrattan fazlasını vermeye yanaşmamıştı.