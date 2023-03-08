Enner Valencia'dan sözleşme açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yaırn akşam Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertlilerde maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Enner Valencia, "Avrupa arenasında bir maça çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Ekvadorlu golcü ayrıca sözleşmesiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

Valencia, "Güzel bir sezon geçiriyoruz hep birlikte, sezona başladığımızda hedefimiz çok netti. Süper Ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Farklı bir turnuvada Avrupa arenasında bir maça çıkacağız, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Sözleşmem ile ilgili kulüple görüşmeye devam ediyoruz, bir anlaşmaya varılmasını umuyorum.

Hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, hocamız bize bu güveni hissettiriyor. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet artıyor." diye konuştu.