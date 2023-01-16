Enner Valencia golden sonra neden sevinmedi?

Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8. dakikasında rakip savunmanın hatası sonrası fileleri havalandıran Enner Valencia'nın attığı gole sevinmemesi sosyal medyada gündem oldu.

Enner Valencia'nın tepkisini yorumlayan Tümer Metin, "Ertuğrul'un hatasıyla Valencia en kolay gollerinden birini attı. Valencia'nın gol sevinci dikkatimi çekti. Bu bir sitem miydi, yoksa 'zaten servis edildi gol' demek mi istedi anlayamadım. Coşku bu işin olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.

Emre Mor'un performansını değerlendiren Tümer Metin, "Fenerbahçe 'tamam mı, devam mı' maçını oynadı. Daha çok topa sahip olan Gaziantep kulübüydü. Jorge Jesus'un kadrosunda çok önemli bir detay var, Emre Mor detayı. Ligin en hızlı oyuncularından bir tanesi. O şanslar geldi ama final pasları iyi olmadı" açıklamasını yaptı.

İlker Yağcıoğlu ise Enner Valencia'nın attığı gole sevinmemesiyle ilgili, "Fenerbahçe'de sıkıntı var! Golden sonra kulübeye baktım, hareket yok! Sıradan, hazırlık maçı gibi sanki! Coşku yok! Enner Valencia neden sevinmedi? Onu da anlamadım! Kaybetsen puan farkı 7 olacak, sevinmemeyi anlamadım" dedi.