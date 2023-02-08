Enkazdaki küçük Sare'nin kurtarma ekibine verdiği "Acele etmeyin bir şeyimiz yok" yanıtı duygulandırdı

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a giden AFAD ekibi, bir binanın enkazındaki anne ve kızını kurtardı.

Kastamonu AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden 17 kişilik Kastamonu AFAD ekibi, yıkılan bir binanın enkazında kurtarma çalışması yaptı.

Binanın enkazında, 8 yaşındaki Güzel Sare Akbulut ile annesi Derya Akbulut'a ulaşan ekipler, anne ve kızını, enkazdaki demirleri keserek kurtarmaya çalıştı.

Ekiptekiler, korkmamaları için anne ve kızıyla konuşarak iletişimi sürdürdü. Ekiptekilerin, "Abla iki kişi misiniz?" sorusuna yanıt küçük Sare'den "Evet" şeklinde geldi. "Korkma cici kız, alacağız seni" sözleri üzerine ise enkaz altındaki Sare, "Acele etmeyin bir şeyimiz yok." yanıtını verdi.

Sare'nin soğukkanlı yanıtı ile duygulanan ve sevinç yaşayan kurtarma ekibindekiler, "Sen bir tanesin" diyerek çalışmalarını hızlandırdı. Sare ile sohbete devam eden ekiptekiler "Ara tatildeydin değil mi? Karnen nasıl geldi?" diye sordu. Sare ise ekiplere "Hepsi çok iyi" diyerek seslendi.

Güzel Sare Akbulut ve annesi Derya Akbulut, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.