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Enkaz altındaki kadının ilk sözleri: Umudumu kesmiştim

Kahramanmaraş'ta depremden 92 saat sonra bir kadın çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri ile arasında geçen diyalog dikkat çekti

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bazı enkazlarda cansız insan bedenleri ümitleri tüketirken, bazılarında ise kaybolan umutları tekrar yeşertiyor.

Bunun en yeni örneklerinden birisi de uzun zamandır enkaz altında kalan kadının arama kurtarma ekiplerini görünce söyledikleri sözler oldu. Metaneti ve tebessüm etmesiyle dikkat çeken kadın, ekiplere şöyle konuştu:

Teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Allah sizi yakınlarınızı böyle durumlara düşürmesin inşallah. Allah razı olsun, tam ümidimi kesmiştim biliyor musunuz? Üşüyordum, 'artık bırakın uyuyacağım' diyordum.

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