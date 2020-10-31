Enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

İzmir'den mucize haberleri peş peşe geliyor. 53 yaşındaki Fadime Tolu, 62 yaşındaki Emine Eren, 35 yaşlarındaki Gülçin Aykut Sodan, 16 yaşındaki İnci Okan, Nurcan Tosun ve Hülya Ezmet enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Fadime Tolu'nun sedyedeyken, "annem dayan buradayım" demesi dikkat çekti. Enkaz altındaki bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.

53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

16 SAAT SONRA KURTARILDI

35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

62 YAŞINDAKİ EMİNE EREN DE KURTARILDI

62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

17 SAAT SONRA 3 MUCİZE DAHA

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.

Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.

Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

BİR MÜJDE DAHA

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.

Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı.

ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

Enkaz altında kalan anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekipler enkazdın çıkarılmaları için koridor açtı.

CAN KAYBI 25'E YÜKSELDİ

Dün Ege Denizi'nin Seferihisara açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden en çok etkilenen İzmir'de 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı.