Enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu

Ermenistan'ın gece vakti düzenlediği füzeli saldırısı sonrasında Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence, kana bulandı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ederken, molozların arasında kurtarılmayı bekleyen küçük bir çocuğun bakışı, yürekleri dağladı.

27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları için iki ülke arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan cephede ağırlığını ortaya koyarken Ermenistan ise sivilleri hedef alıyor. Daha önce de Azerbaycan'ın Gence, Terter ve Mingeçevir kentlerine füzeli saldırılarda bulunarak sivilleri katleden Ermenistan ordusu, dün gece bir kez daha Gence'yi hedef aldı.

15 sivilin hayatını kaybettiği, 40 vatandaş ise yaralandığı saldırıda 20'den fazla ev yıkıldı. Şehirdeki yıkım, gün ağarınca ortaya çıkarken, halen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"BUGÜN ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, saldırı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında "Namert, hain, alçak düşman savaş suçu işliyor. Gece saatlerindeki saldırı insanlığa karşı cinayettir. Bugün çocuklar da öldü. Biz intikamımızı sivillerden değil, savaş alanında alacağız. Ölenlerin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Biz, dövüş meydanında gücümüzü hem düşmana hem bütün dünyaya gösterdik" dedi.