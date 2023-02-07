Enkaz altında ağlayan bebek hayat kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’ta bulunan Serin 2 Apartmanı’nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 22 saat sonra mucize gerçekleşti.

Enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını sıklaştırma sonrası, bebeğin annesi sağ olarak kurtarıldı. Bebeğe ulaşılmaya çalışılırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı.