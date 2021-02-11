Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına yönelik karar verdiği CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili olarak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop meclisteki grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı. Buna göre meclis başkanlığı tezkeresi olarak konunun genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verildi. Genel kurul, Berberoğlu ile ilgili olarak milletvekilliğinin yeniden verilmesine karar verdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.