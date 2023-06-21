Enginyurt: "Yeter demek vicdansızlıktır"

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, açlık sınırının 13 bin lira seviyesinde olduğunu ancak asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıklandığını belirtti.

Yurdun birçok ilinde ortalama ev kirasının 10 bin liranın üzerine çıktığını, asgari ücretin hiç kimsenin geçinmesine yetecek bir ücret olmadığını savunan Enginyurt, "Açıklanan asgari ücret rakamına 'yeter' demek vicdansızlıktır. Asgari ücret, hiç kimsenin geçinmesine, yaşamasına yetecek bir ücret değildir." diye konuştu.

Emekli ve memur maaşlarına da değinen Enginyurt, şunları aktardı:

"Bundan 5-6 yıl önce emekliler asgari ücretin iki katı maaş alıyorlardı. Maalesef bugün emekliler asgari ücretin çok çok altında bir maaşa mahkum edildiler. Emekliler adına da iktidardan insanca yaşayacakları, insanca hayatlarını devam ettirecekleri bir ücret bekliyoruz. Bu bakımdan en düşük emekli maaşı da 11 bin 400 liranın üzerinde olmalıdır. Ayrıca en düşük memur maaşının 22 bin değil 35 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."