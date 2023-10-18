Enginyurt, Netanyahu'nun yargılanmasını istedi!

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anımsatan Enginyurt, "Hastane bombalanarak yaşlılar ve çocuklar katledildi. Bu katliamı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiğini hatırlatan Enginyurt, "Bu protesto gösterilerinde Türk polisine yumruk atılıyor ve sloganlarda hilafet isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başkaldırı ve düşmanca tavır ortaya konuluyor. Demokrat Parti olarak İsrail'i kınıyoruz ama aynı şekilde Türk polisine ve hilafet sloganı atılarak laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan saldırıyı da kınıyoruz." diye konuştu.

DP'li Enginyurt, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i destekleyen açıklamalarda bulunduğuna işaret ederek, "Sayın Erdoğan, Biden'a tepkin ne olacak? İsrail Büyükelçiliğini kapatacak mısın?" sorularını yöneltti.

Terörün her türlüsünü ve savaşı reddettiklerini, Hamas'ı tanımadıklarını belirten Enginyurt, "İsrail ve Netanyahu, savaş suçlusu olarak yargılansın." dedi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Uzun da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının önemine uygun şekilde kutlanması için hazırlık yapılmadığını savundu.

Türkiye'nin, Filistin'in yaşadığı acılara yönelik hassasiyetini ortaya koyabileceğini ancak Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından bu kadar önemli bir günün görmezden gelinmesinin doğru olmadığını dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Bir tören yapılacak mı? Hangi devlet adamları davet edildi? Cumhurbaşkanımızın yemin törenine, AK Parti kongresine davet edilmiş devlet başkanları bu törenlere davet edildi mi? Bu ülkenin vatandaşlarının Cumhuriyet'in 100. yılını olması gerektiği gibi kutlamasını sağlayamadığımız için muhalefetin tüm unsurları olarak suçluyuz ve topluma borçluyuz. En geç 105. yılda, gecikmeli olsa da 100. yıl coşkusunu bu ülkeye yaşatacağız. Borcumuz olsun."