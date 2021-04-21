Engin Altay'ın skandal sözlerine inceleme!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" demişti. Altay'a tepkiler peş peşe gelirken bir açıklama da RTÜK'ten geldi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır". denildi.