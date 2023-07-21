Engin Altay'dan "uzaylı arka plan" açıklaması: MYK'ya da bununla katılıyorum

CHP'de seçim mağlubiyetinin ardından İmamoğlu'nun öncülük ettiği "değişim" hareketinin gizli toplantısı internete sızdırılmıştı.

CHP'de krize yol açan toplantıya Engin Altay'ın kullandığı uzay temalı arka fon damgasını vurmuştu.

Engin Altay'ın uzay temalı arka fonu sosyal medyada viral olurken, "Engin abi uzaydasın yine" diyaloğu gündeme oturmuştu.

Engin Altay'dan gündeme oturan "uzay fonu" hakkında açıklama geldi. Altay, "Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Bunlar sanal. Online yapılan MYK’larda da bazen bu fonu kullandım. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir." dedi.