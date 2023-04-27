Engin Altay, "Seçim ikinci tura kalmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı "Seçim 2023" canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Vatandaşta değişim arzusu var. Çok samimi bir güven ve ilgi gözlemliyoruz. Sahada herhangi bir bir tepkiyle karşılaşmıyoruz. Türkiye seçime gidiyor, siyasetin dilini sertleştirmenin bir alemi yok. Üç beş oy alacağım diyerek terör istismarı yaparak kimse bir yere varamaz. Biz ve ben bu seçimin ikinci tura kalacağına dair ihtimal vermiyoruz. Tabii mutlak demek mümkün değil. Veriler ve saha gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Sadece İstanbul değil, akşam saatlerinde Anadolu'yu arıyorum. Bütün mitingler sayın genel başkanımız, sayın İmamoğlu, sayın Yavaş'ın mitinglerinde bir enerji biriktiğini görüyorum. 9 ilde İYİ Parti seçime girmiyor. 7 ilde de biz girmiyoruz. Erzurum'da ikimiz de ayrı ayrı giriyoruz. Seçime ayrı girilen illerde biz ya da sayın Akşener istese de kendi tabanını partner partinin mitingine yollayamaz. Benim adayım riske girer diye düşünür. Bizim CHP bakımından da. Sayın genel başkanımızın mitinglerinde İYİ Parti'yi de diğer partileri görüyoruz. Sayın Akşener'in mitinginde CHP'lileri de görebiliyoruz.

"Hiçbir lider oyu çek gibi ciro edemez"

Her ilçede partilerin stantlarına gidiyoruz. İYİ Parti stantlarına gidiyorum tabii ki. İnsanlarla kucaklaşıyoruz. Kadrolarını dinamik ve enerjik görüyorum. Çalışıyorlar. İYİ Partili bana şunu demiyor tabii. Diyelim ki Avcılar'da, Esenyurt'ta, Bağcılar'da yürüyorum mesela. Bana 'merhaba, kolay gelsin' diyorlar. Eskiden 'İYİ Partiliyim' derlerdi. Nezaketen bunu söylemiyor. İYİ Parti'nin oy kaybını ben sokakta görmüyorum. Bir oran ver derseniz vermem. DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'nin seçmeninde oyun tümünü yüzde 100 alır mısınız derseniz, anketler yüzde artı eksi 2 olarak gider. DEVA ve Gelecek Partisi ilk defa seçime girecek. Bu partilerin oyları şudur demek çok zor. Ben 4'ün altına düşmeyecek bir oran bekliyorum. Sayın Babacan bir gerçeğin altını çizdi, doğrudur. Oy bir çek değildir. Oyu çek gibi hiçbir lider ciro edemez. Biz de edemeyiz.

"Örgüte minnettarım, Allah razı olsun"

Seçmende şunu da görüyorum. Mesela bir kalabalıktayım. Biri kulağıma gelip 'merak etmem tamam' diyor. Henüz gizliyor kendini seçmen. Ya oğlu devlet dairesindedir vs. Keyifliyiz, saha iyi d urumda. CHP'den TİP'e oy kaymaz, niye kaysın? Bizim CHP örgütü dinamiktir. Hakkını arayan bir örgüttür. Allah hepsinden razı olsun. Adayların belirlendiği gece 'bunu örgüte nasıl anlatacağız' diye düşündüm. Bizim örgütün bekçileri var. Partinin diğeri ilçe örgütleridir, ildir, teşkilatlardır. Oradan arkadaşlarımız istifa etmişlerdi aday olmak için. Hepsine istisnasız minnettarım. Gerçek diyorum; bir kişi de 'Engin Bey nedir bu kardeşim, böyle bir haksızlık olabilir mi?' diye bir kişiden duymadım. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı şemsiyesi açmış, yıllarca münakaşa ettiği partileri toplayabilmiş. Tek adam yönetimine karşı güç ve iş birliği yapılmış. 6 genel başkanın iş birliğini bozmamak adına, herhalde şu atasözü gibi 'kan kusarım kızılcık şerbeti içtim derim' psikolojisi bu. Saadet Partisi bir misyon, bir dava partisi. Bir kültürleri var onların. Bence imtina etmeyecekler. 6 liderin en büyük özelliği, bunların hiçbiri siyasetten zenginleşmedi. Bu yönüyle de içim rahat.

"Biz 1 senedir tartışıyoruz zaten"

Bu kombinasyonda seçimi kaybediyorsak, bu kombinasyon yanlış kurulmuş bir kombinasyondur bana göre. Efendim DEVA Partisi'nin şöyle bir meşhur iktisatçısı var, CHP'nin meşhur iktisatçıları var, İYİ Parti'nin var, Gelecek Partisi'nin var, bunlar bu ekonomiyi yönetemez deniyor, böyle değil. Ortak mutabakat metni 9 ana başlıktan, 75 alt başlıktan oluşuyor. 2300 somut hedef var. 6 partinin iktisatçıları 1 senedir tartışıyor zaten. Artık tartışmayacaklar. Bir ortak mutabakat metni çıkmış. Somut hedef koymuşlar. Bunlar ne yapacağını biliyor. İster başında Bilge Bey, ister sayın Babacan, ister sayın Öztrak olsun. Tartışma bitti, 1 yıldır tartıştık şimdi.

7 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhurbaşkanı adeta üst kabine gibi olacak. Tayyip Bey bunu 1 kişiyle götürdü. Her şeyi tek başına yapmak istiyor. Mutabakat metniyle ilgili hepsinin görevi olacak. Sayın Kılıçdaroğlu kabineyi sık toplayacak. İktidar olduğumuzda Libya tezkeresi geldiğinde 6 genel başkan, sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'la ön istişare yapılır. Orada bir ayrışma olmaz.

"Sayın Kılıçdaroğlu kabineyi sık toplar"

7 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhurbaşkanı adeta üst kabine gibi olacak. Tayyip Bey bunu 1 kişiyle götürdü. Her şeyi tek başına yapmak istiyor. Mutabakat metniyle ilgili hepsinin görevi olacak. Sayın Kılıçdaroğlu kabineyi sık toplayacak. İktidar olduğumuzda Libya tezkeresi geldiğinde 6 genel başkan, sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'la ön istişare yapılır. Orada bir ayrışma olmaz.

"Tek millet iki devlet olacağız tabii ki"

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Mavi Vatan, Suriye, Karabağ, Ukrayna-Rusya savaşı, Ege adalarının parti politikası yapılması Türkiye için felakettir. Sayın Erdoğan parti politikasına çevirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneksel bir rotası var. Ülkemizin bölgedeki çıkarları. Dış politika çıkarların incelenmesi üzerine kurulan bir iştir. Şimdi biz Amerika ne istiyorsa veriyoruz, bazen rahibi veriyoruz, Rusya ne istiyorsa veriyoruz. Böyle olmaz. Senin çıkarların varsa benim çıkarlarım da var. Libya'da biz münhasır ekonomik bölge anlaşmasına evet oyu verdik mesela. Kaç asker gitti bilmiyoruz. Azerbaycan'la Tayyip Bey gitti diye 'tek millet iki devlet' olmayacak mıyız, olacağız tabii ki.

"6 milyon oy almış HDP terörist diye itham edilemez"

Bülent Turan 'Bizim ittifakımızda HÜDA PAR yok' dedi. Niye yok diyorsun? HÜDA PAR Genel Başkanı AK Parti adayı. AK Parti ile içiçe geçmiş daha kötü. PKK, FETÖ, Hizbullah bunlar uzun yıllar Türkiye'nin başına bela olmuş terör örgütüdür. HDP-PKK ilişkisi var da, AK Parti PKK ilişkisi yok mu, AK Parti İŞİD ilişkisi yok mu? Çok var. AK Parti'nin Oslo'da PKK ile masaya oturdu. Tayyip Erdoğan 'Ben gönderdim, derdi olan bana söylesin' dedi. Güya devlet adına, Erdoğan'ın oluruyla Oslo'da masaya oturuldu. Sınırda bunlar halıyla karşılandı. Abdullah Öcalan'dan mektup alınıp okundu. Millete Öcalan'a çağrı yaptırıldı mı? Devlet Bahçeli ne hazindir ki, 'Öcalan'ın çağrısına niye kulak vermiyorsunuz' dedi. Her partinin içine terör örgütüyle ilişkili birileri girebilir. FETÖ'cü yok mu, Hizbullahçıları aldı şimdi. HDP'li Meclis Başkanı ayda bir kez TBMM'yi yönetir. O yönetirken biz düğmemizi ilikler söz isteriz. 6 milyon oy almış partiyi terörist diye itham edilemez.

"Kandil'den gelecek destek orada kalsın"

Asıl mesele Suriye'den ziyade Türkiye'nin güneyinde kimin olduğu çok önemli. Oradaki silah güçlü çok önemli. Türkiye'ye yönelik her şeyi risk olarak görürüz. Oradaki PYD varlığı Türkiye'ye yönelik risk teşkil eder. Zaman zaman Türkiye'ye yönelik hamleleri biliyoruz. Ama oradaki Kürtleri yok saymayacağız. Salih Müslim'i ağırlamadı mı bu hükümet? AK Parti iktidarı diye bakarım. Hurşit Güneş o kampa niye alınmadı? Çünkü bir dönem Apaydın kampında İŞİD'liler tedavi ediliyordu. Gaffar Okkan Hizbullah terör örgütü tarafından alçakça katledildi. Türkiye'de hem Türk hem Kürtlerin çok sevdiği bir tanecik insan vardı. Kandil'den gelen mesajların amacı CHP seçimi kaybetsin için yapılır. Kandil'den gelecek destek orada kalsın. Kandil'in vereceği desteğin kime ne faydası olur?

"Diyanetin siyasetle meşgul olması bizi üzüyor"

HÜDA PAR'ın AK Parti ile iç içe çalışıyor. HDP kendisi seçime ayrı giriyor. Bizimle organik ilişkisi yok. Diyanet İşleri'ni kapatacaklar diyebiliyor Erdoğan. Bekir Bozdağ akşamı ya birileri şampanya patlatacak ya birileri şükür namazı kılacak diyor. Numan Kurtulmuş, tabiri caizse hiç kimse Uhud dağını terk etmeyecek diyor. Ortadoğu kafasıyla politika yapıp, kendileri dışına herkesi terörist ve dinsiz olarak yaftalamak istiyorlar. Sığınacakları bir yer kalmadı. Türkiye'de birçok parti seçim kaybetti ama hiçbiri rakiplerine bunu yapmadı. Şimdi Diyanet'in siyasetle meşgul etmesi bizi gerçekten üzüyor. Sayın İnce'nin gidip de 'Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim' demesine ihtimal vermem.

"Bu tür söylemleri Allah affetmez"

Türkiye'de ve belki de en çok izlenen video. Biz tepki bekliyorduk. Ben Alevi-Sünni ayrışmasının Türkiye'de olmadığını düşünüyorum. Hepimizin dini İslam. Sünni mezhebi diye bir şey var Alevilik diye de bir şey var. Başka mezhepler de var. Bunların hepsi aynı Allah'a aynı peygambere inanıyor. Bu tür söylemleri Allah affetmez.

"Türkiye'yi terör örgütlerinden temizleyecek olan Bay Kemal'dir"

Pamukkale ilçe başkanımız sandık kurulu üyelerini 17.05'te getirmiş. YSK da haklı olarak almamış. Hemen istifası alındı. Orayı müşahitlerle halledeceğiz. Tayyip Bey'in 'seçimin kazası olmaz' diyerek dini referansla oy kaybediyor. Türkiye'yi terör örgütlerinin hedefi yapan Erdoğan'dır. Bu terör örgütlerinden temizleyecek olan Bay Kemal'dir.