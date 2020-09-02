Engin Altan Düzyatan ekranlara geri dönüyor

Çağatay Ulusoy'un vazgeçmesiyle TRT 1'in yeni dizisi Barbaros'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan oldu, başarılı oyuncu anlaşmaya imzasını attı.

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle beraber gönüllere taht kuran, hayran kitlesini kat kat katlayan Engin Altan Düzyatan, yeniden TRT 1 ekranlarına dönüyor. ATV'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisine katılmayacağı netleşen Engin Altan Düzyatan, hayranlarını üzse de yeni anlaşmasıyla gönüllerini aldı denebilir.

TRT 1'in yeni dizisi Barbaros için önce Çağatay Ulusoy düşünülse de yakışıklı oyuncunun vazgeçmesi ve hayranların Engin Altan Düzyatan ısrarı üzerine Çağatay Ulusoy'un yerine Engin Altan Düzyatan geçti.

Yeni dizi Barbaros'ta Oruç Reis karakterine hayat verecek olan Düzyatan, dün ortaya çıkan fotoğrafla hayranlarını sevinçten havalara uçurdu. Başarılı oyuncu, sonunda imzayı attı ve yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı kesinleşti.

Öte yandan ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu.

Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan oyuncu, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak.

Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği de öğrenildi.

Ayrıca Engin Altan Düzyatan, bu yeni anlaşmasıyla Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ES Film ile yeniden beraber çalışmış olacak.

Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizi anlaşması kendisi kadar hayranlarını da heyecanlandırdı.

Sosyal medyada binbir yorum yapıldı. Engin Altan Düzyatan'ın hayranları, ''Eminim çok başarılı olacak ve Engin Altan Düzyatan'a çok yakışacak'' gibi yorumlar yaptı.

Öte yandan Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'i canlandırması bekleniyordu ki o rol için usta Yeşilçam oyuncusu Tamer Yiğit seçildi.

Hayranlarının hayal kırıklığı yaşadığı anda gelen yeni proje haberi ise sevinçten havalara uçurdu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla sakallarını kesen Düzyatan, yeni rolü için tekrardan sakal uzatmaya başladı.