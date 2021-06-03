Engin Altan Düzyatan: Beni dolandırdılar
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, akülü sandalyeye ihtiyaçları olduğunu belirten Hacı Emin C. ve Kemal K. tarafından dolandırıldığı belirtildi.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Düzyatan, tekerlekli sandalye alınacağını düşünerek para gönderdiği kişiler tarafından dolandırılmıştı.
"YARDIM EDECEKTİM"
Konuya ilişkin konuşan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara yardım için parayı yollamıştım meğer dolandırılmışım." dedi.
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