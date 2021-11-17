Engels evlendi, Marx, Lenin ve Ho Çi Minh mutluluklar diledi

Sosyalizm sevgisinin isimlere bile yansıdığı Hindistan'ın güneybatı eyaleti Kerala'da sol düşünce ve eylemin efsaneleri bir düğünde biraraya geldi.

Kurulduğu 1957 yılından beri Hindistan Komünist Partisi tarafından yönetilen güneybatı eyaleti Kerala'da damat Engels'in nikah törenine arkadaşları Marx, Lenin ve Ho Çi Minh'in katılması, sosyal medyada gündem oldu. Haziranda güneydeki Tamil Nadu eyaletinde ağabeyleri Komünizm ile Leninizm ve minik yeğen Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm isimli damadın evlenmesi de sosyal medyanın diline düşmüştü.

Komünist Partililerin düğününde damat Friedrich Engels ile gelin Bismitha'nın ortada, damadın arkadaşlarından Marx'ın solda, Lenin'in gelinin yanında sağda ve Ho Çi Minh'in en sağda poz verdiği fotoğraflar, medyada yayımlandı.

Mathrubhumi gazetesine göre, Engels ile Lenin kardeşler, Marx ile Ho Çi Minh de partinin yerel bir aktivistinin oğulları. Dört erkek arkadaş, Komünist Partinin aktif üyeleri, ancak Marx, turistik Athirappilly'de yapılan düğüne katılmak için hiper-kapitalist Körfez şehri Dubai'den geldi.

Komünist Parti'nin 60 yıldır yönettiği Kerala eyaletinde orak-çekiç ambleminden geçilmezken Lenin, Stalin ve Troçki gibi devrimci isimler popülerliğini koruyor.