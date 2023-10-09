Engelli öğrenciler servis mağduru!

Altındağ ilçesinde engelli öğrencilere eğitim veren Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi ile servis firması arasında ücret konusunda anlaşmazlık yaşandı. Bu nedenle servisler taşıma hizmetini bıraktı. Bazı veliler öğrencilerini kendi imkanlarıyla okula götürürken, götüremeyenler ise mağdur oldu.

Doğuştan omurilik felci olan 11'inci sınıf öğrencisi Volkan'ın annesi Sultan Karakülah, oğlunun yaklaşık bir aydır okuluna gidemediğini belirterek, "Normal şartlarda çok güzel gidiyordu her şey. Biz okuldan da memnunuz. Servis hizmetinden de memnunduk. Ama bu sene ne olduysa bir sorun oldu. Servislerde bir sıkıntı yaşandığını söylediler. Ama bu mağduriyeti bir türlü çözemiyorlar. Neden kaynaklı olduğunu bilmediğimiz için de hiçbir şey yapamıyoruz. Ama ben çocuğumun eve bağlı kalmasını istemiyorum. Ben çocuğumun okula gitmesini istiyorum. Bizim çocuklarımızın yürüyemiyorlar diye bir sosyal hayatları olmayacak mı? Ben bunun için Milli Eğitim Bakanlığından, devletimizden, belediyemizden yardım bekliyorum" dedi.



'ÇÖZÜM ÜRETMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Engelli çocukların göz ardı edilmemesini isteyen Sultan Karakülah, "Servis olmadığı zaman ben çocuğumu nasıl götüreceğim okula? En basiti kış geliyor, bunun yağmuru, karı var. Çocuğum sürekli ağlıyor. Herkes okula giderken benim çocuğum neden evin içinde bağlı kalıyor? Sürekli beni sorguluyor; 'anne ben neden gidemiyorum, kardeşim, arkadaşlarım niye gidiyor' diye soruyor. Servis sorunu çözülmezse en azından online eğitimi olsun. Çocuklarımızın mağdur olmamaları için bir şekilde okula devamlarını istiyorum. Bizim şu anda herhangi bir aracımız yok. Önümüz kış; kışın nasıl getirip götüreceğim ben bu çocuğu?" diye konuştu.



Sultan Karakülah, kendilerinin Keçiören ilçesinde oturduğunu, oğlunun okulunun ise Altındağ'da olduğunu söyleyerek, "Çok ters bir güzergah ve sadece mağdur olan biz değiliz. Bizim gibi kaç tane arkadaşımız var. Bizim sınıfta sadece 10 kişi var. Bizim okulumuz özel bir okul olduğu için her şeyi çok güzel yapılmış. Bizim çocuklarımıza göre yapılmış, donanımlı bir okul. Bizim çocuklarımızın o okuldan başka bir okula gitme şansları, olanakları yok. Çünkü her şey onların rahatına, düzenine göre ayarlanmış. Yani bir çözüm üretmelerini, bizim çocuklarımızı görmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Okul yetkilileri ise bünyesinde bulunan ilk ve ortaokulun servis sorunun çözüldüğünü ancak liseyle ilgili servis sorununda henüz bir çözüme ulaşamadıklarını belirtti.