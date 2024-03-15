Engelli köpeklere özel tur!
Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyorlar. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, “Böyle gezmenin onlara çok iyi geldiğini fark ettim. O yüzden her hafta altışarlı altışarlı gezdiriyorum” dedi.
Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, ATV tarzı aracının arkasına bağladığı plastik varillerden yaptığı "tren"le engelli köpeklerini gezdiriyor.
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Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin Gölbaşı'nın Oyaca Mahallesi'ndeki bakımevinde 560 köpeğe bakılıyor. Bu köpeklerin 300'den fazlasının ise engeli bulunuyor.
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Özgünlü, yaptığı açıklamada, derneğin yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösterdiğini,
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destekler sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından kurtarılan hayvanların bakımının üstlenildiğini anlattı.
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