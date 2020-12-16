Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında açıklamalrda bulundu.

Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

2021 Para ve Kur Politikası TCMB'nin uygulayacağı para, kur ve likidite politikalarının çerçevesini belirlemektedir.

Bu tür paylaşımlar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor.

TCMB için 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz.

TCMB kendisine yasa ile verilmiş görevi ve temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır, TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir.

ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı.

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

2021 yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, emtiada yukarı seyir ve enflasyon beklentilerine yönlü riskler, enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturuyor.