Enflasyon verisi bugün açıklanacak.

TÜİK, mart ayına ilişkin enflasyon verilileri bugün 10:00'da açıklayacak.

Enflasyon bir önceki açıklamada yıllık yüzde 55,18; aylık ise yüzde 3,15 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı asgari ücrete ara zam açıklamasının ardından enflasyon verilerinin önemi bir kat daha arttı. Enflasyon oranı dahilinde asgari ücrete ara zam yapılması bekleniyor.

Ayrıca memur ve emeklilerin enflasyon farkı oranında zam alacakları düşünülürse ilk altı aylık enflasyon verisinin önemi giderek artıyor.