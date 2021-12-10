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Enflasyon ve kur beklentisi yükseldi

Merkez Bankası'nın aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.8 oldu. Bir önceki ankette beklenti yüzde 19.3 seviyesindeydi.

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21,39'a çıktı.

Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9,9785'ten 13,7719'a yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, 15,56 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Kasım anketinde yüzde 9,2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9,9'a çıktı.

Yıl sonu cari açık beklentisi 19,2 milyar dolardan 15,6 milyar dolara geriledi.

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