Enflasyon rakamlarının ardından altın fiyatlarında son durum
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Gram altın 805,42 lira, çeyrek altın 1.323,40 seviyesinde işlem görüyor.
Kapanışı 776 lira seviyesinde yapan gram altın güne yükselişle başlamasıyla birlikte 805,42 liradan işlem görüyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.323,40 lira, cumhuriyet altını da 5.170 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR?
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Gram altın alış: 802,59Gram altın satış: 802,77
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