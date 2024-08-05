Enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon 61,78 oldu.

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran'da yüzde 1,64 artış kaydetmişti.