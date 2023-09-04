Enflasyon rakamı açıklandı!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 56,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 71,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,09, Yİ-ÜFE yüzde 5,89 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, Yİ-ÜFE ise yüzde 31,59 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Ağustos 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar yüzde 24,97 ile konut, yüzde 31,10 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 46,35 ile haberleşme olarak belirlendi.

Ağustosta endekste kapsanan 143 temel başlıktan 1 temel başlığın endeksinde düşüş oldu, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.