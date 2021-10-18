Enes Batur’dan Okan Bayülgen'e yanıt:

Sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” diyen Okan Bayülgen için Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim” ifadelerini kullandı.

İstanbul Taksim'de bir lansman gecesine katılan YouTuber Enes Batur, Okan Bayülgen’in sosyal medya ünlüleri için söylediği “Onların hepsi çöp” sözlerine ilişkin konuştu.

Batur, “Onun bu yaptığı tamamen çocukluk. Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim” ifadelerini kullandı.

Bayülgen ne demişti?

Haber Global’de ekrana gelen 'Tarafını Seç' isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunmuştu. Bayülgen, 'fenomenlerin sadece bazı uygulamalar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu' son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise 'utanç duyduğunu' söylemişti.